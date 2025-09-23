fechar
A Fazenda 17: Gabily se descuida e mostra demais no reality

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 23/09/2025 às 18:37
A cantora Gabily, uma das participantes de A Fazenda 17, acabou se descuidando e deixou o roupão aberto enquanto se trocava no quarto. Sem perceber, a artista mostrou demais diante das câmeras do reality, situação que rapidamente repercutiu fora do programa.

O episódio foi registrado por uma página de flagras, que compartilhou imagens do momento. Assim que o conteúdo foi publicado, internautas não perderam tempo em comentar, deixando mensagens ousadas e até brincadeiras sobre o descuido da peoa.

Gabily se descuida e mostra demais no reality (Foto: Reprodução/Record)

Para quem ainda não conhece, Gabily, cujo nome verdadeiro é Gabriela Batista, é uma cantora e compositora carioca que ganhou notoriedade no cenário musical misturando funk e pop.

Além da carreira como artista, ela também se destaca como influenciadora digital, acumulando milhões de seguidores nas redes sociais.

