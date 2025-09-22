fechar
De biquíni amarelo, Julia Puzzuoli aproveita clima quente na praia e esbanja beleza

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 22/09/2025 às 18:43
De biquíni amarelo, Julia Puzzuoli aproveita clima quente na praia e esbanja beleza
De biquíni amarelo, Julia Puzzuoli aproveita clima quente na praia e esbanja beleza

Julia Puzzuoli, influencer e destaque no TikTok, encantou seus seguidores ao compartilhar registros deslumbrantes em seu Instagram. Nas fotos, a jovem aparece aproveitando o dia ensolarado na praia, esbanjando leveza e estilo com um biquíni amarelo vibrante que realçou sua beleza e boa forma.

Com um sorriso radiante, Julia posou descontraída, transmitindo toda a energia do momento. As imagens logo chamaram atenção dos internautas, que não pouparam elogios nos comentários.

“Parece um quadro”, escreveu um admirador. “Espetacular”, exaltou outro. Uma seguidora também destacou a frequência dos cliques impecáveis da influencer: “Simplesmente maravilhosa. Você sempre arrasa nas fotos, Ju.”

Julia segue conquistando espaço nas redes sociais, onde sua autenticidade e carisma a tornam cada vez mais querida por seu público. No Instagram, por exemplo, ela conta com mais de 8 milhões de seguidores.

Julia Puzzuoli (Foto: Reprodução/Instagram/@juliapuzzuoli)
Julia Puzzuoli (Foto: Reprodução/Instagram/@juliapuzzuoli)
Julia Puzzuoli (Foto: Reprodução/Instagram/@juliapuzzuoli)

