“Bora beber”, diz mãe de Virginia ao posar com mãe de Vini Jr.

Na noite de domingo (21), Margareth Serrão e Fernanda Cristina apareceram juntas no Instagram, alimentando boatos sobre Virginia Fonseca e Vini Jr.. “Uma nova amizade. Bora beber uma, amiga”, escreveu Margareth na legenda, aumentando a curiosidade dos seguidores.

Durante a semana, Virginia postou vídeos em Madrid. Em um deles, confessou: “Tirei um cochilo… acordei assustada porque meu despertador foi o mais alto do planeta”. Ela também comentou: “Levantei no pulo e tô atrasada pra me arrumar pra gente sair… tô com preguiça demais”.

Internautas reagem aos vídeos

No X, antigo Twitter, usuários notaram detalhes da casa de Vini Jr.. “A Virginia se enfia rápido na casa dos caras, né? Com o Zé foi a mesma coisa”, escreveu uma internauta.

Outro debochou: “Vocês acham mesmo que ela mostrou ‘sem querer’ o tapete? E o lustre também foi sem querer? Kkkkkk”.

