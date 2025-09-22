fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Após rumores de separação, Lívia Andrade posa ao lado do marido

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 22/09/2025 às 11:51
Após rumores de separação, Lívia Andrade posa ao lado do marido
Após rumores de separação, Lívia Andrade posa ao lado do marido - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Durante o fim de semana, surgiram boatos nas redes sociais sobre o fim do casamento de Lívia Andrade e Marcos Araújo. No entanto, no domingo (21), o casal apareceu junto nos stories, tentando reduzir as especulações.

A página Condomínio da Fifi afirmou: “Marcos Araújo teria expulsado Lívia Andrade de casa há cerca de dois meses”. A publicação ainda mencionou que o empresário estaria em viagem pela Tailândia, agindo como se estivesse solteiro.

Veja também: Lívia Andrade deixa biquíni ‘escapar’ em praia de Miami

Fontes próximas comentam

De acordo com pessoas ligadas à família, “a apresentadora teria se recusado a sair da residência na esperança de uma reconciliação”. Também relataram: “Ele cortou várias regalias, inclusive o uso do avião particular”.

Apesar das informações, Lívia e Marcos continuam postando juntos. Para alguns fãs, isso indica que o relacionamento pode não ter terminado, apesar das notícias circulando online.

O post Após rumores de separação, Lívia Andrade posa ao lado do marido foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Luciano Huck desmente saída de Lívia Andrade do Domingão
Domingão

Luciano Huck desmente saída de Lívia Andrade do Domingão
Dança dos Famosos: Lívia Andrade "alfineta" Allan Souza Lima sobre Wanessa durante Domingão
Televisão

Dança dos Famosos: Lívia Andrade "alfineta" Allan Souza Lima sobre Wanessa durante Domingão

Compartilhe

Tags