Após rumores de separação, Lívia Andrade posa ao lado do marido
Clique aqui e escute a matéria
Durante o fim de semana, surgiram boatos nas redes sociais sobre o fim do casamento de Lívia Andrade e Marcos Araújo. No entanto, no domingo (21), o casal apareceu junto nos stories, tentando reduzir as especulações.
A página Condomínio da Fifi afirmou: “Marcos Araújo teria expulsado Lívia Andrade de casa há cerca de dois meses”. A publicação ainda mencionou que o empresário estaria em viagem pela Tailândia, agindo como se estivesse solteiro.
Veja também: Lívia Andrade deixa biquíni ‘escapar’ em praia de Miami
Fontes próximas comentam
De acordo com pessoas ligadas à família, “a apresentadora teria se recusado a sair da residência na esperança de uma reconciliação”. Também relataram: “Ele cortou várias regalias, inclusive o uso do avião particular”.
Apesar das informações, Lívia e Marcos continuam postando juntos. Para alguns fãs, isso indica que o relacionamento pode não ter terminado, apesar das notícias circulando online.
O post Após rumores de separação, Lívia Andrade posa ao lado do marido foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.