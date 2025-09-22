Ana Clara explica motivo de viver namoro ‘longe’ da mídia com advogado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Ana Clara Lima abriu o coração sobre a vida pessoal e como consegue conciliar suas funções como apresentadora do Estrela da Casa, reality show da Globo, e o relacionamento com o advogado Bruno Tumoli.

Em entrevista ao jornal O Globo, ela detalhou como funciona sua rotina para comandar a atração, e assegurou ser bem resolvida com isso. “Tem gente que não gosta de fazer sempre a mesma coisa. Eu até prefiro. Sou o tipo de pessoa que, se deixar, passa uma, duas semanas comendo a mesma coisa. Sou organizada e acho a rotina muito importante”, disse.

“E, quando o programa está no ar, tudo gira em torno de eu estar 100% na minha melhor forma”, afirmou Ana Clara. A apresentadora também contou que precisou aprender a lidar com as críticas, além de que a exposição na TV faz com que o interesse por sua vida pessoal também fosse maior.

Ana Clara, no entanto, prefere ser discreta sobre o relacionamento de três anos com Bruno Tumoli, que, para ela, é ‘low profile’. “O Bruno não é uma pessoa pública. E, se mesmo na vida de quem não trabalha com exposição, sentimentos ruins existem, imagina na minha? É uma forma de me blindar, me proteger”, explicou. “Amo tanto o meu relacionamento, gosto tanto de estar com o Bruno. Temos momentos muito felizes. Não se trata de esconder, mas de preservar”, pontuou.

VEJA MAIS: Ana Clara fala sobre rotina insana no comando do Estrela da Casa: ‘Não consigo jantar’

O post Ana Clara explica motivo de viver namoro ‘longe’ da mídia com advogado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.