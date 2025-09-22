fechar
Ana Clara explica motivo de viver namoro ‘longe’ da mídia com advogado

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 22/09/2025 às 9:14
Ana Clara Lima abriu o coração sobre a vida pessoal e como consegue conciliar suas funções como apresentadora do Estrela da Casa, reality show da Globo, e o relacionamento com o advogado Bruno Tumoli.

Em entrevista ao jornal O Globo, ela detalhou como funciona sua rotina para comandar a atração, e assegurou ser bem resolvida com isso. “Tem gente que não gosta de fazer sempre a mesma coisa. Eu até prefiro. Sou o tipo de pessoa que, se deixar, passa uma, duas semanas comendo a mesma coisa. Sou organizada e acho a rotina muito importante”, disse.

“E, quando o programa está no ar, tudo gira em torno de eu estar 100% na minha melhor forma”, afirmou Ana Clara. A apresentadora também contou que precisou aprender a lidar com as críticas, além de que a exposição na TV faz com que o interesse por sua vida pessoal também fosse maior.

Ana Clara, no entanto, prefere ser discreta sobre o relacionamento de três anos com Bruno Tumoli, que, para ela, é ‘low profile’. “O Bruno não é uma pessoa pública. E, se mesmo na vida de quem não trabalha com exposição, sentimentos ruins existem, imagina na minha? É uma forma de me blindar, me proteger”, explicou. “Amo tanto o meu relacionamento, gosto tanto de estar com o Bruno. Temos momentos muito felizes. Não se trata de esconder, mas de preservar”, pontuou.

VEJA MAIS: Ana Clara fala sobre rotina insana no comando do Estrela da Casa: ‘Não consigo jantar’

