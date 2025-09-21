Luciana Gimenez revela se mantém boa relação com o ex, Mick Jagger
Clique aqui e escute a matéria
Luciana Gimenez abriu o jogo ao falar sobre a relação que mantém com os pais dos seus filhos. Ela é mãe de Lucas Jagger, de 26 anos, do relacionamento que teve com Mick Jagger, e Lorenzo, de 14, do antigo casamento com Marcelo de Carvalho.
Durante o seu podcast Bagaceira Chique, nesta última quinta-feira (18), a apresentadora relembrou que deixou de morar em Nova York, nos Estados Unidos, após o nascimento do filho mais velho, em busca de uma rede de apoio no Brasil.
“É impressionante como a gente faz para o outro, para o filho, não faz para a gente. Eu mudei para o Brasil por causa do Lucas. Tava morando fora, eu precisava de uma rede de apoio e aí eu falei: ‘Bom, tem que ir’. Porque ficar em Nova York com a criança também não dava, então sozinha é com ele, né? Então eu acredito que a gente faz por eles mesmo”, contou Luciana Gimenez.
A apresentadora também ressaltou a importância de ter boas relações com seus ex-companheiros. “Eu odeio não ter amizade com as pessoas que a gente já se relacionou. Porque no livro da sua vida é sua história. Então eu acho que a pessoa tem que entrar de boa e sair de boa… Eu mantenho contato, ligo, falo… Eu gosto. Às vezes dá um ‘xabu’ no meio porque alguém está em relacionamento, mas normalmente são todos meus amigos”, disse ela.
VEJA MAIS: Luciana Gimenez confessa ‘obsessão’ inusitada por parte do corpo: “Quem me conhece sabe”
O post Luciana Gimenez revela se mantém boa relação com o ex, Mick Jagger foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.