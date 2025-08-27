fechar
De biquíni, Luciana Gimenez abre álbum de fotos em Mykonos e ganha elogios: ‘Deusa grega’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/08/2025 às 13:56
Luciana Gimenez está aproveitando cada momento do verão em Mykonos, na Grécia. Nas fotos publicadas nesta terça-feira (26), ela aparece relaxando na piscina e exibindo um biquíni vermelho. “O verão em Mykonos não é só uma estação…” comentou, mostrando o mar e as lanchas ao fundo.

A apresentadora não poupou sensualidade nas imagens, chegando a destacar o bumbum, recebendo elogios de seguidores. “Deusa grega”, disse um fã. “Que coisa linda. Você bota muito fogo mesmo, Luciana”, escreveu outro. Uma admiradora completou: “Um corpo perfeito é um corpo perfeito”.

Luciana não está sozinha no continente. Susana Vieira celebrou seus 83 anos por lá, enquanto Lore Improta e Léo Santana aproveitaram Capri. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão na Sardenha, curtindo a lua de mel após renovar votos.

A temporada de verão europeu segue atraindo celebridades, cada uma com sua forma de celebrar sol, mar e beleza.

