De biquíni, Luciana Gimenez abre álbum de fotos em Mykonos e ganha elogios: ‘Deusa grega’
Luciana Gimenez está aproveitando cada momento do verão em Mykonos, na Grécia. Nas fotos publicadas nesta terça-feira (26), ela aparece relaxando na piscina e exibindo um biquíni vermelho. “O verão em Mykonos não é só uma estação…” comentou, mostrando o mar e as lanchas ao fundo.
A apresentadora não poupou sensualidade nas imagens, chegando a destacar o bumbum, recebendo elogios de seguidores. “Deusa grega”, disse um fã. “Que coisa linda. Você bota muito fogo mesmo, Luciana”, escreveu outro. Uma admiradora completou: “Um corpo perfeito é um corpo perfeito”.
Luciana não está sozinha no continente. Susana Vieira celebrou seus 83 anos por lá, enquanto Lore Improta e Léo Santana aproveitaram Capri. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão na Sardenha, curtindo a lua de mel após renovar votos.
A temporada de verão europeu segue atraindo celebridades, cada uma com sua forma de celebrar sol, mar e beleza.
