Anajú Dorigon fala sobre afastamento da TV e revela se abandonou carreira de atriz nas novelas

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/09/2025 às 18:06
Anajú Dorigon é lembrada até hoje pela sua estreia como atriz em Malhação: Sonhos (2014), na pele da vilã Jade. A ex-modelo, que está longe das novelas desde 2019, abriu o coração sobre o seu afastamento dos folhetins.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista comentou sobre a vontade de retornar às telinhas após seis anos, e não descartou a possibilidade de emplacar papéis no gênero. “Quando falamos de novela, falamos de uma parte da cultura do nosso país. Fazemos muito bem esse formato. Então é óbvio que quero continuar fazendo novelas”, disse.

Ao relembrar sua estreia na TV, Anajú Dorigon detalhou os bastidores de Malhação, e afirmou ter sido um divisor de águas em sua carreira. “Colho frutos desse trabalho até hoje, tanto no sentido artístico quanto pelo carinho das pessoas que acompanharam a novela. Ela transformou a minha vida do dia para a noite. Sou muito grata a isso, porque parte do que conquistei é resultado do que vivemos e contamos ali”, afirmou.

Paralelo a carreira de atriz, Anajú coleciona milhões de seguidores nas redes sociais, e assegurou que não abandonou o ofício. “Sou atriz, serei atriz e morrerei atriz. Mas descobri no meio do caminho que também tinha outras vontades, que gostava de trabalhar com a internet e me comunicar por meio dela. Isso me abriu portas no mundo corporativo”, declarou ela, que integra o elenco do filme Uma Garota de Classe, sobre Elize Matsunaga, na Netflix, em que interpreta a amante do marido assassinado pela personagem, vivida por Lorena Comparato.

