fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

MC Mirella rebola de fio-dental e impressiona com movimento do bumbum

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 20/09/2025 às 18:06
MC Mirella rebola de fio-dental e impressiona com movimento do bumbum
MC Mirella rebola de fio-dental e impressiona com movimento do bumbum - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

MC Mirella voltou a agitar as redes sociais ao publicar um vídeo ousado no X (antigo Twitter). A funkeira surgiu de biquíni fio-dental preto, dançando funk com movimentos sensuais e extremamente precisos. O foco do vídeo, além da coreografia envolvente, foi o impressionante rebolado da artista, que rapidamente chamou a atenção dos internautas.

O registro tinha um objetivo claro: divulgar o perfil de Mirella nas plataformas de conteúdo adulto, onde ela tem feito cada vez mais sucesso. Com uma base fiel de seguidores, a artista aposta na sensualidade para conquistar novos assinantes e fortalecer sua presença nesse universo. No vídeo, a performance corporal da funkeira mostrou por que ela continua sendo uma das figuras mais influentes do gênero.

Nos comentários, não faltaram elogios à desenvoltura e à beleza da artista. Frases como “perfeição tem nome”, “a Mirella sabe provocar como ninguém” e “isso é arte em movimento” se multiplicaram na publicação. Seguidores também destacaram a confiança e a atitude da cantora, que não tem medo de explorar sua sensualidade de forma profissional.

Além da música, MC Mirella vem se destacando como uma das brasileiras mais bem-sucedidas nas plataformas adultas. Com um conteúdo que mistura ousadia e autenticidade, ela se consolidou como referência no segmento. A cada nova publicação, a artista mostra que sabe como prender a atenção do público — seja com o talento nos palcos ou com a ousadia nas redes.

Veja o vídeo aqui.

MC Mirella (Foto: Reprodução/X)

O post MC Mirella rebola de fio-dental e impressiona com movimento do bumbum foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Participante de A Fazenda 17, Will Guimarães já fez sexo com MC Mirella no De Férias Com o Ex e vídeos bombaram na internet
A Fazenda

Participante de A Fazenda 17, Will Guimarães já fez sexo com MC Mirella no De Férias Com o Ex e vídeos bombaram na internet
MC Mirella posta foto seminua e bumbum tatuado chama atenção
MC Mirella

MC Mirella posta foto seminua e bumbum tatuado chama atenção

Compartilhe

Tags