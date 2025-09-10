MC Mirella posta foto seminua e bumbum tatuado chama atenção
MC Mirella deixou os fãs completamente impressionados ao atualizar sua foto de perfil nas redes sociais. Na nova imagem, a funkeira aparece seminua, exibindo com orgulho seu bumbum tatuado.
A ousada foto rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados entre seus seguidores, que não pouparam elogios à cantora. Entre os milhares de comentários, destacam-se declarações como:
“Mirella, você é simplesmente perfeita!”, disse um fã extasiado. Outro admirador escreveu: “Essa tatuagem ficou incrível, combinou muito com você”. Houve também quem fosse mais direto: “Que mulher maravilhosa! Você é um arraso!”.
MC Mirella, conhecida por sua personalidade forte e seu estilo autêntico, continua a conquistar o coração de seus fãs com sua confiança e beleza. A nova foto de perfil não só destaca suas tatuagens artísticas, mas também reafirma seu status como um ícone de sensualidade e atitude no mundo do funk.