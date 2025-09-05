MC Mirella surge nua e esquenta o clima nas redes sociais: “gostinho de quero mais”
É inegável o sucesso que MC Mirella faz com seus conteúdos sensuais em plataformas como Privacy e OnlyFans. Dona de um corpaço espetacular, uma beleza única e uma sensualidade inconfundível, a funkeira sabe muito bem como conquistar a atenção dos fãs.
Para divulgar seus sites e atrair novos assinantes, ela costuma postar prévias de seus ensaios no Instagram. Foi o caso, por exemplo, de uma sequência de fotos em que ela aparece completamente pelada, publicadas em seu perfil nesta semana.
Os ‘nudes’ divulgados pela própria cantora, não mostram suas partes íntimas, mas mexem com o imaginário de seus admiradores. Nas imagens, é possível ver MC Mirella em pé, deixando sua pele bronzeada totalmente em destaque em meio à luz do sol refletida em seu corpo.
“Gostinho de quero mais”, disse um fã de MC Mirella
Na legenda da publicação, MC Mirella mandou seu recado: “A pele de milhões! Esse ensaio lindo & perfeito está disponível nos meus sites exclusivos. E pra você conferir, precisa ser um assinante! Pra assinar é bem simples, corre no link que está na minha bio ou nos Stories e clique em “assine meu Clozzy”. Também temos mais 2 plataformas (Privacy e OnlyFans), você pode escolher sua favorita. Corre lá agora e aproveita pra assinar, não fica curioso(a)”, avisou a famosa.
Já nos comentários da postagem, fãs e admiradores da musa ficaram eufóricos com suas fotos. “Essa sabe como ninguém atrair a gente. Já me deixou com gostinho de quero mais”, comentou um rapaz. “Simplesmente maravilhosa MC Mirella”, elogiou outro. “Vou assinar agora mesmo, essas fotos não perco por nada”, afirmou mais um internauta.
