Coração Acelerado: próxima novela das 19h da Globo terá participações de Ana Castela e Michel Teló

A próxima novela das 19h da Globo, Coração Acelerado, promete unir música e dramaturgia com participações especiais de grandes nomes do sertanejo. Ana Castela, que recentemente se apresentou na Festa de Peão de Barretos, revelou ao público que fará sua estreia como atriz na trama.

“Vou participar de uma novela, estou superfeliz, algo novo para mim… Tem que decorar texto, música é mais fácil, agora tem que decorar texto”, contou a boiadeira ao Gshow, animadíssima. Sua participação está prevista para quase o fim do primeiro mês de exibição.

Michel Teló também foi escalado para a novela e aparece já no capítulo 3 em uma roda de moda de viola raiz, num cenário rústico e acolhedor. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, ele contracena com João Raul, personagem de Filipe Bragança, em um dueto que resgata a força da música sertaneja de raiz.

A participação de Teló coincide com seu papel como mentor do reality musical Estrela da Casa, recém-estreado na Globo, além de sua trajetória de destaque no “Fantástico” e como técnico do “The Voice Brasil”.

Coração Acelerado está prevista para estrear em janeiro de 2026.

