Zé Felipe se declara publicamente a Ana Castela pela 1ª vez
Na madrugada desta quinta-feira (18), Zé Felipe, 27 anos, movimentou as redes ao declarar-se publicamente para a cantora Ana Castela, 21 anos.
Tudo aconteceu após a visita da artista aos pais dele. Leonardo, 62 anos, publicou uma foto com os dois e recebeu o comentário do filho: “Amo vocês”. A frase gerou euforia online.
Vídeo e rumores do casal
Na noite anterior, viralizou um vídeo mostrando Zé Felipe e Ana Castela dançando bem próximos. “Eles gravaram um feat juntos, ontem foi a captação do clipe”, disse a assessoria.
Depois da gravação, os dois posaram com Leonardo, tomando drinks e sorrindo muito. “Visita do dia: a boiadeira”, escreveu o cantor ao compartilhar os cliques. Foi nessa postagem que o filho assumiu, pela primeira vez, o carinho especial pela sertaneja, aumentando as especulações sobre um possível romance.
