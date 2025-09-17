Ana Castela e Zé Felipe agitam web com novas “coincidências” em posts
Na noite de terça-feira, Ana Castela e Zé Felipe chamaram atenção ao publicarem, “exatamente às 23h23, fotos montados a cavalo”. A trilha escolhida foi “You’re Still the One”, de Shania Twain, e coincidiu com postagens de familiares de Zé Felipe, como “Odorico e Poliana Rocha”.
Os fãs não demoraram para comentar. “Quero a Ana Castela e o Zé Felipe juntos, casalzão da porra… Desculpa, Mioto”, escreveu uma internauta no X.
Sinais reforçam suspeitas de romance
Na segunda-feira, Ana Castela postou “foto abraçada a um cachorro num sofá vermelho”. Já Zé Felipe publicou imagens com “emojis no braço e fundo idêntico”.
As reações continuaram: “Eu entendo o Zé Felipe, Ana Castela é uma gata”, elogiou um fã, enquanto outros pediam “provas desse romance”.
