fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Ana Castela e Zé Felipe agitam web com novas “coincidências” em posts

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 17/09/2025 às 10:43
Ana Castela e Zé Felipe agitam web com novas “coincidências” em posts
Ana Castela e Zé Felipe agitam web com novas “coincidências” em posts - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Na noite de terça-feira, Ana Castela e Zé Felipe chamaram atenção ao publicarem, “exatamente às 23h23, fotos montados a cavalo”. A trilha escolhida foi “You’re Still the One”, de Shania Twain, e coincidiu com postagens de familiares de Zé Felipe, como “Odorico e Poliana Rocha”.

Os fãs não demoraram para comentar. “Quero a Ana Castela e o Zé Felipe juntos, casalzão da porra… Desculpa, Mioto”, escreveu uma internauta no X.

Veja também: Coração Acelerado: próxima novela das 19h da Globo terá participações de Ana Castela e Michel Teló

Sinais reforçam suspeitas de romance

Na segunda-feira, Ana Castela postou “foto abraçada a um cachorro num sofá vermelho”. Já Zé Felipe publicou imagens com “emojis no braço e fundo idêntico”.

As reações continuaram: “Eu entendo o Zé Felipe, Ana Castela é uma gata”, elogiou um fã, enquanto outros pediam “provas desse romance”.

O post Ana Castela e Zé Felipe agitam web com novas “coincidências” em posts foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Mãe de Zé Felipe afirma que Leonardo atrapalhou estudos do filho: "Cansaço emocional"
Celebridades

Mãe de Zé Felipe afirma que Leonardo atrapalhou estudos do filho: "Cansaço emocional"
Zé Felipe aumenta rumores de romance com Ana Castela
Celebridades

Zé Felipe aumenta rumores de romance com Ana Castela

Compartilhe

Tags