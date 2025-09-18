fechar
Victor Ferraz grava cena com pai de Andressa Urach: ‘Já gravei com a filha, agora com o pai’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 18/09/2025 às 9:56
O criador de conteúdo adulto Victor Ferraz voltou a movimentar as redes com uma gravação que promete muitas reações e comentários.

Desta vez, ele dividiu o set com Carlos Alberto Urach, pai de Andressa Urach, em uma produção incomum. “Já gravei com a filha, agora com o pai. É quase tipo um reality de família”, brincou Victor com a situação.

Reviravolta em família

O encontro surpreendeu pelo histórico recente. “O Carlos foi de crítico a parceiro de cena. Eu chamo isso de redenção artística”, afirmou Victor, rindo. Ele ainda contou que a cena teve aprovação especial: “Mandamos para a Andressa aprovar antes de lançar”.

O criador reforçou sua postura sobre os conteúdos. “Sou muito bem resolvido. Sou hétero e gravo tudo pelos meus fãs, sem rótulos ou preocupações com tabus”, finalizou.

