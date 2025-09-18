Victor Ferraz grava cena com pai de Andressa Urach: ‘Já gravei com a filha, agora com o pai’
Clique aqui e escute a matéria
O criador de conteúdo adulto Victor Ferraz voltou a movimentar as redes com uma gravação que promete muitas reações e comentários.
Desta vez, ele dividiu o set com Carlos Alberto Urach, pai de Andressa Urach, em uma produção incomum. “Já gravei com a filha, agora com o pai. É quase tipo um reality de família”, brincou Victor com a situação.
Veja também: Andressa Urach anuncia fechamento do Super Urach em Porto Alegre e liquida estoque
Reviravolta em família
O encontro surpreendeu pelo histórico recente. “O Carlos foi de crítico a parceiro de cena. Eu chamo isso de redenção artística”, afirmou Victor, rindo. Ele ainda contou que a cena teve aprovação especial: “Mandamos para a Andressa aprovar antes de lançar”.
O criador reforçou sua postura sobre os conteúdos. “Sou muito bem resolvido. Sou hétero e gravo tudo pelos meus fãs, sem rótulos ou preocupações com tabus”, finalizou.
O post Victor Ferraz grava cena com pai de Andressa Urach: ‘Já gravei com a filha, agora com o pai’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.