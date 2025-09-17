Saiba quem é Suyane Pessoa, namorada de Dudu Camargo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Suyane Pessoa, apresentadora da TV Meio Norte, no Piauí, surpreendeu ao revelar que está vivendo um romance com o jornalista Dudu Camargo. A notícia veio à tona nesta quarta-feira (17), enquanto Dudu está confinado em A Fazenda 17, reality da Record. Em entrevista ao colunista André Moura, Suyane confirmou o relacionamento com o ex-colega de trabalho, com quem atuou na mesma emissora em Teresina. Segundo a apresentadora, a relação se desenvolveu de forma muito especial desde que se conheceram nos bastidores da TV.

Na TV Meio Norte, Suyane comanda o Programa da Tarde. Ela também compartilha momentos da vida pessoal com seu filho, Davi Pessoa de Almeida, de 5 anos, nas redes sociais e em vídeos na internet. Além da apresentação, ela atua como influenciadora digital e assessora de imprensa.

Recentemente, Suyane falou sobre um novo procedimento estético: a harmonização do bumbum. “Eu nunca gostei muito do meu bumbum, mas nunca foi um problema na minha vida. Nunca é tarde para se amar mais e se cuidar mais. Não doeu e foi tranquilo”, contou. Ela já passou por outras intervenções, como mastopexia, colocação de próteses de silicone e aplicações de botox.

Apesar de manter sua vida pessoal discreta, Dudu Camargo vive nos bastidores um relacionamento sério com Suyane. “O Dudu entrou na minha vida de uma forma muito especial. Temos uma afinidade enorme. Não gosto de expor minha vida pessoal, mas a verdade é que temos algo mais íntimo”, revelou a apresentadora.

A apresentadora afirmou que deseja ampliar a família ao lado de Dudu. “Eu mostrei para ele minha vontade de ter outro filho e ele disse que queria ser pai. Até planejamos juntos e chegamos a ir ao médico”, disse.

Com Dudu confinado, Suyane acompanha A Fazenda 17 de perto e torce pelo parceiro. “Estou na torcida e tenho certeza que ele vai ser o campeão. Dudu tem um carisma inigualável, é inteligente, estrategista e está sendo um dos destaques do programa”, completou.

