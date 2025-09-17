Paula Braun vivia affair antes da separação com Mateus Solano, diz jornal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Mateus Solano e Paula Braun chamaram a atenção dos internautas nesta última terça-feira (16), em que anunciaram o fim do casamento após 17 anos juntos.

Em uma publicação conjunta, publicada nas redes sociais, os atores revelaram que a relação se transformou com o tempo e que, embora não estejam mais juntos como casal, mantêm uma parceria sólida na criação dos filhos, Flora, de 15 anos, e Benjamin, de 10.

O motivo do término, segundo o próprio casal, está na mudança natural da relação ao longo dos anos. Segundo informações do jornal Extra, antes de oficializarem, eles haviam resolvido abrir o casamento, numa clara tentativa de não finalizar a união.

Paula Braun, inclusive, já vivia até um novo affair, com quem foi vista aos beijos numa festa no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, no início de julho, o que não era mais segredo para as pessoas mais próximas do seu convívio. Com a ausência constante de Mateus Solano, viajando com seu monólogo O Figurante, a relação esteve cada vez mais fria, e contribuiu para o término.

VEJA MAIS: Mateus Solano rejeita se envolver em polêmicas nas redes sociais e explica motivo

O post Paula Braun vivia affair antes da separação com Mateus Solano, diz jornal foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.