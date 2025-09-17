fechar
Paula Braun vivia affair antes da separação com Mateus Solano, diz jornal

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 17/09/2025 às 9:09
Paula Braun vivia affair antes da separação com Mateus Solano, diz jornal
Paula Braun vivia affair antes da separação com Mateus Solano, diz jornal - Observatório dos Famosos

Mateus Solano e Paula Braun chamaram a atenção dos internautas nesta última terça-feira (16), em que anunciaram o fim do casamento após 17 anos juntos.

Em uma publicação conjunta, publicada nas redes sociais, os atores revelaram que a relação se transformou com o tempo e que, embora não estejam mais juntos como casal, mantêm uma parceria sólida na criação dos filhos, Flora, de 15 anos, e Benjamin, de 10.

O motivo do término, segundo o próprio casal, está na mudança natural da relação ao longo dos anos. Segundo informações do jornal Extra, antes de oficializarem, eles haviam resolvido abrir o casamento, numa clara tentativa de não finalizar a união.

Paula Braun, inclusive, já vivia até um novo affair, com quem foi vista aos beijos numa festa no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, no início de julho, o que não era mais segredo para as pessoas mais próximas do seu convívio. Com a ausência constante de Mateus Solano, viajando com seu monólogo O Figurante, a relação esteve cada vez mais fria, e contribuiu para o término.

