Casamento de Mateus Solano e Paula Braun chega ao fim após 17 anos e motivo é revelado
Mateus Solano e Paula Braun anunciaram nesta terça-feira (16) o fim do casamento após 17 anos juntos. Em uma publicação conjunta, os atores revelaram que a relação se transformou com o tempo e que, embora não estejam mais juntos como casal, mantêm uma parceria sólida na criação dos filhos. A decisão foi comunicada com tranquilidade, em tom de respeito e gratidão, ressaltando o desejo de preservar a privacidade da família.
O motivo do término, segundo o próprio casal, está na mudança natural da relação ao longo dos anos. O vínculo amoroso deixou de existir, mas deu lugar a uma amizade madura, marcada pelo carinho e pela admiração mútua. Ambos afirmaram que seguem torcendo um pelo outro e até com planos de trabalhar juntos em novos projetos profissionais.
Leia o comunicado na íntegra:
“Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo. Após 17 anos juntos seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos. Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos.”
Pais de Flora, de 15 anos, e Benjamin, de 10, Mateus e Paula reforçaram que a prioridade agora é a criação dos filhos em um ambiente de afeto e harmonia. A notícia sensibilizou fãs, que acompanharam a história dos dois desde o início e enviaram mensagens de apoio nas redes sociais.
Os atores se conheceram durante as filmagens de um curta-metragem, em que interpretavam amantes. A química ultrapassou a ficção e, anos depois, resultou em uma união que atravessou quase duas décadas. Casados desde 2011, eles agora seguem caminhos diferentes na vida pessoal, mas carregam juntos uma trajetória de amor, família e cumplicidade.
