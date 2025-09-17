Marcos Pitombo está de namorado novo de 31 anos
O ator Marcos Pitombo, conhecido por novelas como “Haja Coração” e “Salve-se Quem Puder”, revelou estar apaixonado novamente. Durante o festival The Town, ele afirmou: “Estou em um relacionamento recente”, mas não deu mais detalhes na ocasião.
O novo parceiro é o catarinense Felipe Kloppel, de 33 anos. Foi com ele que Marcos aproveitou o evento musical em São Paulo. O casal está junto desde maio e já fez viagens para a Itália e o Chile, comemorando os 43 anos do ator.
Vida e carreira de Felipe Kloppel
Nascido em Santa Catarina, Felipe vive hoje em São Paulo. Ele disse: “Estudei fora do Brasil várias vezes”, incluindo uma temporada no México. Com formação em Relações Internacionais, atua em uma multinacional americana, ocupando um cargo de destaque.
Em junho de 2023, Marcos viveu seu primeiro relacionamento assumido com Iasser Kaddourah, mas o namoro terminou após dois meses.
