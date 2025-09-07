fechar
Sumido da TV, Marcos Pitombo sensualiza sem camisa na Itália

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/09/2025 às 10:17
Marcos Pitombo, ator, apareceu lendo um livro, sem camisa, de bermuda vermelha, em um local sofisticado na Itália. Em outro registro, o galã exibiu o abdômen trincado na beira da piscina. Os elogios foram inevitáveis.

“Esse homem me desestabiliza”, “Misericórdia”, “Que perfeição”, “Que Pitombo esse, misericórdia”, “Paisagem linda”, “Lindo”, “Delícia”, “Uau”, “Linda paisagem”, “Passo mal”, “Deuso grego”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Galvão Bueno faz forte desabafo sobre saída da Globo: ‘Desaforo’

Afastado das novelas, Marcos Pitombo, em uma entrevista ao site Heloisa Tolipan, em outubro de 2024, relembrou sua passagem pela novela Os Mutantes-Caminhos do Coração, da Record.

“O convite para esse projeto aconteceu quando eu estava saindo de ‘Malhação’ (2008) e era para fazer um protagonista jovem, um personagem que tinha uma carga de cenas absurda, eu trabalhava bastante e posso falar seguramente que foi um dos trabalhos mais divertidos que eu já tive na minha vida. As cenas eram de ação, dentro de um helicóptero, de barco, em cima de um caminhão, pendurado na Pedra da Gávea, dentro das Cataratas do Iguaçu, de um jeito de que era uma brincadeira de gente grande”, disse.

Marcos Pitombo. Foto: Reprodução/ Instagram
