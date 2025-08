Sumido da TV, Marcos Pitombo exibe peitoral saliente na beira da piscina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marcos Pitombo, ator, em seu perfil na rede social, postou algumas fotos sensualizando na beira da piscina. Sem camisa e bermuda, o ex-global destacou o peitoral definido e peludo. Os elogios foram inevitáveis, principalmente para um detalhe inusitado.

“O maior príncipe e rei do Brasil meus amores”, “Ele não é inocente”, “Que homem lindo… Princípe”, “Pezão 46 com certeza!”, “O pé 46”, “Definitivamente não é inocente”, “Nossa, que Pitombão”, foram alguns comentários.

Afastado das novelas, Marcos Pitombo, em uma entrevista ao site Heloisa Tolipan, em outubro de 2024, relembrou quando aceitou participar da novela Os Mutantes – Caminhos do Coração, do autor Tiago Santiago, que marcou os anos 2000.

“O convite para esse projeto aconteceu quando eu estava saindo de ‘Malhação’ (2008) e era para fazer um protagonista jovem, um personagem que tinha uma carga de cenas absurda, eu trabalhava bastante e posso falar seguramente que foi um dos trabalhos mais divertidos que eu já tive na minha vida. As cenas eram de ação, dentro de um helicóptero, de barco, em cima de um caminhão, pendurado na Pedra da Gávea, dentro das Cataratas do Iguaçu, de um jeito de que era uma brincadeira de gente grande”, relembrou.

Marcos Pitombo. Foto: Reprodução/ Instagram

