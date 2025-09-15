Marcos Pitombo revela que transa para manter jovialidade: “Faz parte da rotina”
Marcos Pitombo é um grande sucesso nas redes sociais. O ator, conhecido pelos seus trabalhos em novelas da Globo e Record, atualmente aos 43 anos, ainda consegue arrancar suspiros do público.
“Faz parte da rotina”
Em entrevista à revista Quem, o artista detalhou quais são seus cuidados para manter a jovialidade em alta, e apontou que uma das melhores táticas é manter a vida sexual ativa. “Eu me cuido bastante, sempre me cuidei. Tive dentro de casa uma orientação bacana de alimentação. Acho que isso sempre fez parte da minha rotina”, iniciou.
“Beber muita água, protetor solar e tem também um detalhe, que é ser feliz e transar, porque gente que está feliz não enche o saco dos outros. Acho que é essa a receita”, declarou Marcos Pitombo. Quando questionado se considera ser mais bonito atualmente, ele foi sincero.
“Eu tento sempre me cuidar, de dentro para fora. Como falei, orientação e exercício físico sempre fizeram parte da minha rotina. Talvez o tempo tenha sido generoso e também não me deixei levar um pouco pelos ludismos e pelas interferências”, pontuou o ator.
