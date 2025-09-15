Marcos Pitombo revela que transa para manter jovialidade: “Faz parte da rotina”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Marcos Pitombo é um grande sucesso nas redes sociais. O ator, conhecido pelos seus trabalhos em novelas da Globo e Record, atualmente aos 43 anos, ainda consegue arrancar suspiros do público.

“Faz parte da rotina”

Em entrevista à revista Quem, o artista detalhou quais são seus cuidados para manter a jovialidade em alta, e apontou que uma das melhores táticas é manter a vida sexual ativa. “Eu me cuido bastante, sempre me cuidei. Tive dentro de casa uma orientação bacana de alimentação. Acho que isso sempre fez parte da minha rotina”, iniciou.

“Beber muita água, protetor solar e tem também um detalhe, que é ser feliz e transar, porque gente que está feliz não enche o saco dos outros. Acho que é essa a receita”, declarou Marcos Pitombo. Quando questionado se considera ser mais bonito atualmente, ele foi sincero.

“Eu tento sempre me cuidar, de dentro para fora. Como falei, orientação e exercício físico sempre fizeram parte da minha rotina. Talvez o tempo tenha sido generoso e também não me deixei levar um pouco pelos ludismos e pelas interferências”, pontuou o ator.

VEJA MAIS: Sumido da TV, Marcos Pitombo exibe peitoral saliente na beira da piscina

O post Marcos Pitombo revela que transa para manter jovialidade: “Faz parte da rotina” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.