Cintura fininha de Yasmin Brunet chamam atenção em selfie

Clique aqui e escute a matéria

A modelo Yasmin Brunet, de 37 anos, voltou a chamar atenção ao compartilhar uma foto de biquíni nos Stories. Na imagem, “além da cintura fina, apareciam o piercing e as veias saltadas”, destacando sua nova silhueta.

Em julho, Yasmin falou sobre os comentários que recebe desde sua saída do reality. Segundo ela, “a perda de peso foi consequência de cuidados com a saúde e do problema de lipedema”.

Leia também: Yasmin Brunet posa de biquíni amarelo e recebe like de suposto novo affair

Desabafo nas redes sociais

A influenciadora afirmou: “Chegam a perder total a empatia. Quem lê está falando de um ser humano na própria página dele”. Mesmo acostumada às críticas, confessou sentir-se incomodada pela falta de sensibilidade dos internautas.

Segundo Yasmin, os comentários não causam mais dor, mas “são coisas surreais e mostram como a empatia se perdeu”, disse a ex-BBB, pedindo mais respeito.

