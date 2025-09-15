fechar
Yasmin Brunet posa de biquíni amarelo e recebe like de suposto novo affair

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 15/09/2025 às 17:19
Yasmin Brunet aproveita dias de descanso em Fernando de Noronha e compartilhou uma foto que rapidamente viralizou. A modelo de 37 anos apareceu de biquíni amarelo, mostrando toda sua forma física e conquistando elogios dos seguidores. Muitos destacaram a beleza da paisagem, enquanto outros celebraram o momento de descontração da atriz e empresária.

A imagem também ganhou destaque por um like de Ronald Lopes, de 31 anos, reforçando os rumores de um possível romance. Recentemente, o empresário foi visto ao lado de Yasmin no arquipélago, gerando especulações sobre uma aproximação entre os dois.

Nas redes sociais, os dois têm mantido interações discretas, com curtidas que não passam despercebidas pelos fãs. Esse flerte virtual, somado aos encontros registrados, mantém o clima de mistério sobre o início de um novo relacionamento.

Entre paisagens paradisíacas e elogios dos seguidores, Yasmin Brunet segue conquistando atenção, equilibrando descanso, beleza e a curiosidade dos fãs sobre sua vida pessoal.

Yasmin Brunet (Foto: Reprodução/Instagram)
Yasmin Brunet ganha like de suposto affair (Foto: Reprodução/Instagram)

