Jornalista da Globo volta a detonar Êta Mundo Melhor!: ‘Forçada’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A novela Êta Mundo Melhor!, de Mauro Wilson e Walcyr Carrasco, voltou a ser detonada pela colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo. O incômodo da vez é com o vilão Ernesto, papel de Eriberto Leão.

“Nota zero para Ernesto se lembrando só agora do padrinho rico em Êta Mundo Melhor!. Bastou Tamires perguntar. Golpista há anos, ele teria perdido esta boa chance? Solução forçada”, disparou.

LEIA AGORA: Web se irrita com Dudu Camargo em A Fazenda 17: ‘Não aguento mais’

No início do mês, a colunista já tinha detonado a trama por “falta de conflitos”, principalmente no núcleo infantil da trama.

“Nota zero para situações repetitivas em Êta Mundo Melhor!. As crianças da Casa dos Anjos já apareceram em vários momentos reclamando das comidas servidas. Este núcleo precisa de novos conflitos”, disse.