Jornalista da Globo volta a detonar Êta Mundo Melhor!: ‘Forçada’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 16/09/2025 às 22:56
A novela Êta Mundo Melhor!, de Mauro Wilson e Walcyr Carrasco, voltou a ser detonada pela colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo. O incômodo da vez é com o vilão Ernesto, papel de Eriberto Leão.

“Nota zero para Ernesto se lembrando só agora do padrinho rico em Êta Mundo Melhor!. Bastou Tamires perguntar. Golpista há anos, ele teria perdido esta boa chance? Solução forçada”, disparou.

No início do mês, a colunista já tinha detonado a trama por “falta de conflitos”, principalmente no núcleo infantil da trama.

“Nota zero para situações repetitivas em Êta Mundo Melhor!. As crianças da Casa dos Anjos já apareceram em vários momentos reclamando das comidas servidas. Este núcleo precisa de novos conflitos”, disse.

