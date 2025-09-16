Debora Bloch, de Vale Tudo, fala sobre apelido ‘Fodete Roitman’ que viralizou na web

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Debora Bloch, a Odete Roitman de Vale Tudo, confessou que gostou da vilã ser chamada com o apelido exótico de “Fodete Roitman“, devido ao seu apetite sexual por garotões na novela.

“Acho maravilhoso e divertido. Acho que é transgressor essa inversão dos papéis masculino e feminino. Não estamos acostumados a ver na novela das nove uma mulher numa posição de poder nas relações com os homens, escolhendo e não sendo escolhida, se relacionando com homens muito mais jovens, e sem estar à mercê da vontade do homem. A Odete faz com os homens o que vemos há décadas, de forma normalizada, os homens fazerem com a mulheres”, disse em entrevista ao Gshow.

Durante a entrevista, Debora comentou sobre o fato de as pessoas estranharem ela ser a opção para viver a vilã, mesmo ela tendo 62 anos para o papel.

“Achei engraçado as pessoas acharem isso. Acho que as mulheres mudaram muito de 1988 para cá. Estamos mais ativas e mais potentes. Hoje sabemos os cuidados com a saúde e com a forma que precisamos ter, temos mais informação e conhecemos mais os caminhos para estar bem. A medicina e a tecnologia avançaram“, comentou.

