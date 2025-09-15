Poliana Rocha fala sobre ‘síndrome do ninho vazio’ após saída de Zé Felipe de casa
Poliana Rocha, esposa de Leonardo, confessou, nesta segunda-feira (15), no programa Sensacional, na Rede TV!, que não foi fácil passar pela ‘síndrome do ninho vazio’, período em que os pais precisam enfrentar a saída dos filhos de suas casas, para viver a vida deles.
“Eu ficava feliz em ver a realização do meu filho, mas, por outro lado, ficava triste de saber que eu ia ficar sozinha, dele não estar ali, e aquilo gerou um conflito muito grande dentro de mim”, disse. Porém, frisou da sensação de ser avó de três netos, fruto do relacionamento do seu filho, Zé Felipe, com a influencer Virginia Fonseca. “A melhor coisa da minha vida foi ser avó”, ressaltou.
A influencer também confessou que acabou virando influencer na internet de forma natural, espontânea. “Foi super natural, não era uma coisa que eu almejava para mim. Um dia, eu estava lá no escritório, chegou uma pessoa maravilhosa e falou assim: ‘Poliana, eu queria ser sua assessora’. Quando passou mais ou menos um mês, ela disse: ‘Tem uma pessoa que quer muito que você tire umas fotos com joias’”, explicou.
Poliana Rocha também confessou que passou por um “esgotamento mental”, em 2018, algo que precisou recorrer a uma terapia. “Tive um esgotamento físico e mental. Você sente que está morrendo. Compromete a sua glândula adrenal e eu fui internada várias vezes. Tem que fazer acompanhamento com psiquiatra, terapia. Foi um momento bem difícil”, disse.
