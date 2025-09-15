Poliana Rocha fala sobre ‘síndrome do ninho vazio’ após saída de Zé Felipe de casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, confessou, nesta segunda-feira (15), no programa Sensacional, na Rede TV!, que não foi fácil passar pela ‘síndrome do ninho vazio’, período em que os pais precisam enfrentar a saída dos filhos de suas casas, para viver a vida deles.

“Eu ficava feliz em ver a realização do meu filho, mas, por outro lado, ficava triste de saber que eu ia ficar sozinha, dele não estar ali, e aquilo gerou um conflito muito grande dentro de mim”, disse. Porém, frisou da sensação de ser avó de três netos, fruto do relacionamento do seu filho, Zé Felipe, com a influencer Virginia Fonseca. “A melhor coisa da minha vida foi ser avó”, ressaltou.

LEIA AGORA: Fernanda Paes Leme manda a real sobre Dança dos Famosos: ‘Fiquei muito triste’

A influencer também confessou que acabou virando influencer na internet de forma natural, espontânea. “Foi super natural, não era uma coisa que eu almejava para mim. Um dia, eu estava lá no escritório, chegou uma pessoa maravilhosa e falou assim: ‘Poliana, eu queria ser sua assessora’. Quando passou mais ou menos um mês, ela disse: ‘Tem uma pessoa que quer muito que você tire umas fotos com joias’”, explicou.

Poliana Rocha também confessou que passou por um “esgotamento mental”, em 2018, algo que precisou recorrer a uma terapia. “Tive um esgotamento físico e mental. Você sente que está morrendo. Compromete a sua glândula adrenal e eu fui internada várias vezes. Tem que fazer acompanhamento com psiquiatra, terapia. Foi um momento bem difícil”, disse.

O post Poliana Rocha fala sobre ‘síndrome do ninho vazio’ após saída de Zé Felipe de casa foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.