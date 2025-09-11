João Guilherme exibe abdômen trincado em selfie e impressiona

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Guilherme, ator, postou uma selfie no storie, em plena academia, nesta quarta-feira (10), exibindo o abdômen trincado e o peitoral definido. O bonitão ainda deixou à mostra as inúmeras tatuagens no corpo.

Recentemente, o ator comentou sobre a polêmica do suposto romance do seu irmão, Zé Felipe, com Ana Castela. Ele se animou com o fato da cantora ser sua futura cunhada. “Eu conheço pouco a Ana, mas ela é super querida. Seria demais, né? Um casal que ia cantar muito bem, ia ser divertido sim!”, disse em entrevista ao programa Fofocalizando, no SBT.

Por falar em romance, o ator, recentemente, foi flagrado em um restaurante com Bruna Marquezine, no Rio de Janeiro. Com semblante sério, o filho de Leonardo deu a entender que não se sentiu à vontade com o flagra inusitado.

“Tudo de melhor que eu puder desejar para ela, na vida pessoal e profissional dela. Sou um grande amigo hoje, e estou muito feliz de poder estar aqui comemorando a vida dela”, disse João Guilherme, quando marcou presença no aniversário de Bruna.

