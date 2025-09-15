fechar
Confirmado em A Fazenda 17, Nizam já teve nudes vazados na internet

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 15/09/2025 às 18:22
Nizam, ex-participante do BBB 24, agora vai encarar um novo reality. Ele é um dos participantes confirmados em A Fazenda 17. Uma curiosidade sobre o rapaz é que ele já teve nudes vazados na internet.

Em abril de 2024, Nizam criou um perfil na Privacy, plataforma de conteúdos adultos. Não demorou muito e suas fotos e vídeos íntimos começaram a vazar nas redes sociais.

Uma das imagens que teve grande repercussão foi o primeiro nude frontal que o ex-BBB publicou na plataforma. A imagem mostra ele tomando uma ducha ao ar livre, completamente pelado. Seu pênis ficou em evidência na foto. Em outro clique, o rapaz surge no banheiro, desta vez, cobrindo sua parte íntima com uma das mãos.

No X (antigo Twitter) internautas deixaram muitos elogios e comentários ousados para Nizam. “E não é que o Nizam entregou?”, disse um admirador. “O nude do nizam… P*u delicioso pena que ele é um esquisito”, comentou outro. “Tá uma delícia”, afirmou mais um.

