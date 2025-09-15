Confirmado em A Fazenda 17, Dudu Camargo já ficou pelado nas redes sociais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

Dudu Camargo se tornou assunto na mídia nesta semana após ser confirmado em A Fazenda 17. O jornalista ficou conhecido por apresentador o programa Primeiro Impacto, no SBT, durante sete anos.

Além disso, o nome do rapaz já esteve envolvido em diversas polêmicas e situações inusitadas. Em agosto de 2021, por exemplo, Dudu Camargo surpreendeu os fãs ao tirar a roupa e ficar pelado na web.

O vídeo, na verdade, era uma publicidade para uma marca de cosméticos. No início do conteúdo, o apresentador surge tirando a gravata assim que chega em casa. Em seguida, ele usa os produtos, tira a camisa e se direciona ao chuveiro.

Ao aparecer sem a peça de roupa, Duda Camargo fez mistério e um gesto pedindo para que o cinegrafista parasse de gravar e priorizasse seu momento íntimo. Relembre o vídeo: