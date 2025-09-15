fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Confirmado em A Fazenda 17, Dudu Camargo já ficou pelado nas redes sociais

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 15/09/2025 às 17:51
Confirmado em A Fazenda 17, Dudu Camargo já ficou pelado nas redes sociais
Confirmado em A Fazenda 17, Dudu Camargo já ficou pelado nas redes sociais - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Dudu Camargo se tornou assunto na mídia nesta semana após ser confirmado em A Fazenda 17. O jornalista ficou conhecido por apresentador o programa Primeiro Impacto, no SBT, durante sete anos.

Além disso, o nome do rapaz já esteve envolvido em diversas polêmicas e situações inusitadas. Em agosto de 2021, por exemplo, Dudu Camargo surpreendeu os fãs ao tirar a roupa e ficar pelado na web.

O vídeo, na verdade, era uma publicidade para uma marca de cosméticos. No início do conteúdo, o apresentador surge tirando a gravata assim que chega em casa. Em seguida, ele usa os produtos, tira a camisa e se direciona ao chuveiro.

Ao aparecer sem a peça de roupa, Duda Camargo fez mistério e um gesto pedindo para que o cinegrafista parasse de gravar e priorizasse seu momento íntimo. Relembre o vídeo:

Dudu Camargo tirou a roupa e ficou pelado na web (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Relembre os nudes dos homens do BBB23

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O post Confirmado em A Fazenda 17, Dudu Camargo já ficou pelado nas redes sociais foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Quem é Dudu Camargo? Apresentador é cotado para A Fazenda 17
A Fazenda

Quem é Dudu Camargo? Apresentador é cotado para A Fazenda 17
Vaza novo vídeo do ex-BBB Juninho fazendo sexo com outro homem
Famosos pelados

Vaza novo vídeo do ex-BBB Juninho fazendo sexo com outro homem

Compartilhe

Tags