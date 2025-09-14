Paolla Oliveira expõe fato nunca dito sobre namoro com Diogo Nogueira
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira são um dos casais de famosos mais cobiçados nas redes sociais. Juntos desde 2021, vez ou outra eles costumam ser alvo de rumores, e a atriz abriu o jogo sobre como lida com a exposição do relacionamento.
Em entrevista ao jornal Extra, ela ressaltou que vive uma relação amorosa exposta publicamente pela primeira vez. “É doido! Ao mesmo tempo, é uma delícia compartilhar o que é bom. Cria-se uma expectativa desse relacionamento que é feita para se quebrar, né? Porque a vida é normal!”, disse.
“Temos uma grande plateia. A gente vive um relacionamento, e a galera vive outro, porque toda semana tem fofoca. Quase todo mês, separam a gente. É um dos meus primeiros relacionamentos que eu exponho”, declarou Paolla Oliveira, que está no ar no remake da novela Vale Tudo.
A longevidade da relação com Diogo Nogueira, no entanto, não possui uma fórmula exata. “É divertido. Mas a rotina é feita para complicar a vida de qualquer pessoa. A gente vive uma agenda muito doida, mas a gente se acerta”, afirmou a atriz da Globo.
