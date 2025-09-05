Paolla Oliveira revela motivo de ter deixado a Grande Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atriz explicou que deixou o posto de rainha da Grande Rio para priorizar a saúde do pai, diagnosticado com uma doença que exige atenção

Paolla Oliveira, que interpreta Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo, revelou pela primeira vez o motivo que a levou a deixar o posto de rainha de bateria da Acadêmicos da Grande Rio, título que agora pertence à influenciadora Virginia Fonseca.

Em entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, a atriz contou que a decisão foi tomada após o diagnóstico de demência frontotemporal de seu pai, José Everardo.

“Meu pai está bem, mas cada dia é um dia. Às vezes temos demandas psicológicas que impactam nossa vida, mas precisamos aprender a lidar com isso. O carnaval também exigia de mim um comprometimento emocional, e eu não me envolvo em nada que não possa fazer com a intensidade que imagino”, explicou.

Segundo Paolla, a despedida da escola de samba foi marcada por significado. “Naquele momento, percebi que não daria conta. E hoje enxergo que foi bonito sair de um lugar tão importante, no auge, de forma especial. Foi simbólico”, afirmou.

A atriz esteve à frente da bateria da Grande Rio em duas fases: de 2009 a 2010 e, mais recentemente, entre 2020 e 2025, período em que viveu momentos marcantes na Marquês de Sapucaí ao lado do namorado, o sambista Diogo Nogueira.

O que é demência frontotemporal?

A demência frontotemporal (DFT) é um conjunto de doenças neurodegenerativas que afetam os lobos frontal e temporal do cérebro. A condição pode provocar alterações de comportamento, personalidade e linguagem.

O diagnóstico deve ser feito por um neurologista, com auxílio de exames clínicos e de neuroimagem. Embora ainda não haja cura, tratamentos ajudam a controlar os sintomas e garantir mais qualidade de vida aos pacientes.