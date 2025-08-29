Diogo Nogueira revela segredo de relacionamento com Paolla Oliveira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Durante participação no programa TVZ Ao Vivo, o cantor abriu o jogo sobre a intimidade do relacionamento com Paolla Oliveira. Saiba o que ele disse

Diogo Nogueira abriu o jogo e contou o segredo por trás do seu relacionamento com Paolla Oliveira durante participação no programa "TVZ Ao Vivo" nessa quinta-feira (28).

O cantor revelou como mantém a "chama acesa" no romance com a atriz que vive a Heleninha, da novela “Vale Tudo”.

"Você é um cara bem romântico. Como você faz para manter a chama do seu amor acesa? A gente acompanha o seu amor por Paolla, é de se admirar, um amor lindo. O que vocês fazem para manter essa energia maravilhosa?", perguntou Marina Sena.

Diogo falou um pouco sobre a intimidade do casal.

"Além de a gente conversar muito, ser muito amigo e bater muito papo, nos momentos para a gente matar a saudade, eu faço uma comidinha para ela, faço um jantar especial surpresa. Viajar", revelou.

"Amo fazer comida para ela, servir um vinho tipo garçom, sabe? Deixá-la sentadinha que nem uma rainha. Faço tudo, faço a mesa, faço a comida, sirvo vinho. 'O que a senhora deseja?'", disse, brincando.

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira têm um relacionamento desde julho de 2021.

Veja o vídeo: