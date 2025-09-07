Paolla Oliveira rompe silêncio sobre críticas ao corpo: “Se tornou um inferno”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Paolla Oliveira se pronunciou em torno das críticas pesadas que costumava receber sobre seu corpo. A atriz, no ar no remake de Vale Tudo, da Globo, rebateu as opiniões.

Em entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, do O Globo, a intérprete de Heleninha Roitman comentou o momento em que se posicionou contra. “O inferno que se tornou minha vida. O jeito ruim quando você coloca uma roupa que se sente bonita e não está bonita para os outros”, iniciou.

“Quando eu ia fazer um trabalho perguntavam quantos quilos eu ia emagrecer. E eu respondia. O carnaval era sobre dieta. Colocaram isso pra mim. Chegou num ponto que falei: se tem que ser assim, não quero mais”, declarou Paolla Oliveira. Sincera, a atriz lamentou como o fato a afetou, mas destacou o apoio feminino que a motivou: “Foi uma crise gigante, muito entendimento. O que me ajudou foi a internet. Esse lugar que é tão complexo… Quando começou esse movimento de mulheres se mostrando, diversidade, fiquei: existe um outro caminho”, relembrou.

“Comecei a me reconhecer nesse lugar e falar que devia estar mais de acordo com o que eu penso e não com expectativa dos outros. O ano que comecei isso foi o ano que eu estava com a energia no máximo”, disse ela.

