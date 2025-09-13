Saiba detalhes sobre o personagem de Romulo Estrela em Três Graças
Clique aqui e escute a matéria
Longe das novelas desde Travessia, Romulo Estrela retorna ao horário nobre da Globo em Três Graças, na pele de Paulinho Reitz, um policial determinado e comprometido com a justiça. Apesar da dedicação ao trabalho, o personagem se mostra atrapalhado quando o assunto é amor.
Paulinho é filho de um policial morto em serviço e encara a carreira como uma missão pessoal. Sob a supervisão do delegado Jairo Barroso (André Mattos) e com a ajuda da estagiária Juquinha (Gabriela Medvedovski), ele se destaca pela lealdade e disciplina, mas mantém a vida pessoal em segundo plano. Entre corridas no Parque Ibirapuera e investigações complexas, ele nunca consegue se envolver seriamente.
Tudo muda ao conhecer Gerluce (Sophie Charlotte), uma mulher forte que chega ao posto de saúde com a filha Joélly (Alana Cabral). O encontro inesperado desperta a atenção de Paulinho, e ele passa a acompanhá-la de perto, oferecendo ajuda e se aproximando aos poucos. Entre caronas, conselhos e apoio, nasce uma conexão marcada por empatia, valores compartilhados e atração gradual.
Produzida por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção de Luiz Henrique Rios, Três Graças promete trazer romance, conflitos e dilemas morais em um cenário urbano contemporâneo, mantendo a intensidade do horário nobre da Globo. A trama estreia em outubro, substituindo o remake de Vale Tudo.