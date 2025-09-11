Elenco de Três Graças: confira a lista de atores confirmados na próxima novela da Globo
Clique aqui e escute a matéria
A próxima novela das 9 da Globo, Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva e com direção artística de Luiz Henrique Rios, já tem seu elenco definido e promete agitar as noites da televisão.
A trama estreia em outubro, substituindo Vale Tudo, e mistura drama, romance, mistério e humor, mostrando a luta de uma mulher, mãe e filha, contra injustiças em uma São Paulo cheia de contrastes.
No grupo de protagonistas, Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral dão vida a personagens centrais que enfrentam desafios da vida cotidiana e dilemas morais. Entre os vilões, Grazi Massafera lidera conflitos que colocam poder e corrupção em confronto com a população mais vulnerável.
O elenco de Três Graças inclui:
- Pedro Novaes
- Andreia Horta
- Murilo Benício
- Arlete Salles
- Rômulo Estrela
- Gabriela Loran
- Gabriela Medvedovski
- Belo
- Mell Muzzillo
- Miguel Falabella
- Marcos Palmeira
- Juliano Cazarré
- Xamã
- Alanis Guillen
- Amaury Lorenzo
- Fernanda Vasconcellos
- Samuel de Assis
- Daphne Bozaski
- Paulo Mendes
- Luiza Rosa
- Barbara Reis
- Enrique Diaz
- Carla Marins
- Leandro Lima
- Juliana Alves
- Túlio Starling
- Julio Rocha
- Otávio Müller
- Guthierry Sotero
- André Mattos
Com histórias que mostram tanto a vida simples quanto os segredos da elite, Três Graças promete ser uma novela atual, popular e envolvente, capaz de refletir o Brasil de hoje através das telas.
O post Elenco de Três Graças: confira a lista de atores confirmados na próxima novela da Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.