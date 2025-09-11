fechar
Elenco de Três Graças: confira a lista de atores confirmados na próxima novela da Globo

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/09/2025 às 17:35
Elenco de Três Graças: confira a lista de atores confirmados na próxima novela da Globo
A próxima novela das 9 da Globo, Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva e com direção artística de Luiz Henrique Rios, já tem seu elenco definido e promete agitar as noites da televisão.

A trama estreia em outubro, substituindo Vale Tudo, e mistura drama, romance, mistério e humor, mostrando a luta de uma mulher, mãe e filha, contra injustiças em uma São Paulo cheia de contrastes.

No grupo de protagonistas, Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral dão vida a personagens centrais que enfrentam desafios da vida cotidiana e dilemas morais. Entre os vilões, Grazi Massafera lidera conflitos que colocam poder e corrupção em confronto com a população mais vulnerável.

O elenco de Três Graças inclui:

  • Pedro Novaes
  • Andreia Horta
  • Murilo Benício
  • Arlete Salles
  • Rômulo Estrela
  • Gabriela Loran
  • Gabriela Medvedovski
  • Belo
  • Mell Muzzillo
  • Miguel Falabella
  • Marcos Palmeira
  • Juliano Cazarré
  • Xamã
  • Alanis Guillen
  • Amaury Lorenzo
  • Fernanda Vasconcellos
  • Samuel de Assis
  • Daphne Bozaski
  • Paulo Mendes
  • Luiza Rosa
  • Barbara Reis
  • Enrique Diaz
  • Carla Marins
  • Leandro Lima
  • Juliana Alves
  • Túlio Starling
  • Julio Rocha
  • Otávio Müller
  • Guthierry Sotero
  • André Mattos

Com histórias que mostram tanto a vida simples quanto os segredos da elite, Três Graças promete ser uma novela atual, popular e envolvente, capaz de refletir o Brasil de hoje através das telas.

