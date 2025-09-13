Novela pra celular da Globo com Jade Picon ganha novos detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A TV Globo revelou detalhes de um novo projeto para redes sociais, com Jade Picon no elenco. A proposta é produzir novelas em formato vertical para o TikTok.

De acordo com o jornal O Globo, Debora Ozório e Daniel Rangel estarão na trama. Na história, “Paula planeja se casar com Lucas”. Porém, a amiga invejosa “Soraia quer o rapaz e a herança dele”. O piloto foi gravado recentemente, mas sem previsão de estreia.

Veja também: Globo grava novela para celular estrelada por Jade Picon

A direção é de Adriano Melo, conhecido por Malhação: Toda Forma de Amar. Os episódios terão “cinco minutos e ganchos fortes e polêmicos”.

Além da produção vertical, a emissora aposta em Vidas Paralelas, inspirada nos doramas. A novela é criada por Walcyr Carrasco, escrita por Cristianne Fridman e protagonizada por André Luiz Frambach.

O post Novela pra celular da Globo com Jade Picon ganha novos detalhes foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.