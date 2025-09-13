Novela pra celular da Globo com Jade Picon ganha novos detalhes
Clique aqui e escute a matéria
A TV Globo revelou detalhes de um novo projeto para redes sociais, com Jade Picon no elenco. A proposta é produzir novelas em formato vertical para o TikTok.
De acordo com o jornal O Globo, Debora Ozório e Daniel Rangel estarão na trama. Na história, “Paula planeja se casar com Lucas”. Porém, a amiga invejosa “Soraia quer o rapaz e a herança dele”. O piloto foi gravado recentemente, mas sem previsão de estreia.
Veja também: Globo grava novela para celular estrelada por Jade Picon
A direção é de Adriano Melo, conhecido por Malhação: Toda Forma de Amar. Os episódios terão “cinco minutos e ganchos fortes e polêmicos”.
Além da produção vertical, a emissora aposta em Vidas Paralelas, inspirada nos doramas. A novela é criada por Walcyr Carrasco, escrita por Cristianne Fridman e protagonizada por André Luiz Frambach.
O post Novela pra celular da Globo com Jade Picon ganha novos detalhes foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.