Novela pra celular da Globo com Jade Picon ganha novos detalhes

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 13/09/2025 às 12:02
A TV Globo revelou detalhes de um novo projeto para redes sociais, com Jade Picon no elenco. A proposta é produzir novelas em formato vertical para o TikTok.

De acordo com o jornal O Globo, Debora Ozório e Daniel Rangel estarão na trama. Na história, “Paula planeja se casar com Lucas”. Porém, a amiga invejosa “Soraia quer o rapaz e a herança dele”. O piloto foi gravado recentemente, mas sem previsão de estreia.

A direção é de Adriano Melo, conhecido por Malhação: Toda Forma de Amar. Os episódios terão “cinco minutos e ganchos fortes e polêmicos”.

Além da produção vertical, a emissora aposta em Vidas Paralelas, inspirada nos doramas. A novela é criada por Walcyr Carrasco, escrita por Cristianne Fridman e protagonizada por André Luiz Frambach.

