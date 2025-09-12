Musa do Palmeiras entra em campo de biquíni verde e coloca curvas para jogo
Ariani Souto, Musa do Palmeiras, colocou suas curvas definidas para jogo em um clique pra lá de sensual, compartilhado na página oficial do concurso Musa do Brasileirão. No registro, a morena aparece usando um biquíni verde, representando seu time do coração.
Além disso, Ariani posou segurando uma camisa do Palmeiras personalizada com seu nome e com estampa de um porquinho, que é o mascote do Verdão. Dona de um corpaço espetacular, a musa do time paulista ostentou seu físico escultural e impressionou com tamanha beleza.
Diante da belíssima foto, fãs e torcedores do Palmeiras ficaram apaixonados e fizeram questão de deixar os elogios mais carinhosos para ela. “Essa musa é uma Deusa”, afirmou um rapaz. “Sem condições pra beleza dessa mulher”, declarou outro. “Um verdadeiro espetáculo! Representa o verdão demais”, destacou mais um admirador.