Musa do Palmeiras entra em campo de biquíni verde e coloca curvas para jogo

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 12/09/2025 às 19:10
Ariani Souto, Musa do Palmeiras, colocou suas curvas definidas para jogo em um clique pra lá de sensual, compartilhado na página oficial do concurso Musa do Brasileirão. No registro, a morena aparece usando um biquíni verde, representando seu time do coração.

Além disso, Ariani posou segurando uma camisa do Palmeiras personalizada com seu nome e com estampa de um porquinho, que é o mascote do Verdão. Dona de um corpaço espetacular, a musa do time paulista ostentou seu físico escultural e impressionou com tamanha beleza.

Diante da belíssima foto, fãs e torcedores do Palmeiras ficaram apaixonados e fizeram questão de deixar os elogios mais carinhosos para ela. “Essa musa é uma Deusa”, afirmou um rapaz. “Sem condições pra beleza dessa mulher”, declarou outro. “Um verdadeiro espetáculo! Representa o verdão demais”, destacou mais um admirador.

https://www.instagram.com/p/Cfmni3dsyGe/

Paixão pelo Palmeiras

Apaixonada pelo Palmeiras, o que não faltam nas redes sociais de Ariani Souto são fotos da musa usando a camisa do time e também declarações ao clube paulista. “Meu coração é verde e branco”, foi a legenda escolhidas para uma de suas publicações. “O amor tem mais encanto, pintado de verde e branco!”, acrescentou em outra postagem.

Quando venceu o concurso, a representante do Palmeiras celebrou a conquista: “Se você realmente acredita nos seus sonhos, não desista de realizá-los. O caminho vai ser árduo, mas valerá a pena!”, escreveu ela em uma postagem.

Ariani Souto, a Musa do Palmeiras (Foto: Reprodução/Instagram)
