História de Amor: relembre os casais que ficam juntos no final da novela

A reprise de História de Amor chegou ao fim nesta sexta-feira (12) na faixa Edição Especial, nas tardes da Globo. Exibida originalmente entre 1995 e 1996, a trama trouxe intrigas, reviravoltas e, claro, romances que conquistaram o público.

No desfecho, muitos personagens garantem finais felizes, enquanto outros seguem caminhos separados, mostrando que nem todos os amores resistem às adversidades.

Confira quem termina a história junto:

Helena (Regina Duarte) e Carlos (José Mayer) reatam depois das armações de Paula (Carolina Ferraz) e Sheila (Lília Cabral). Helena ainda suspeita estar grávida de Carlos.

(Regina Duarte) e (José Mayer) reatam depois das armações de (Carolina Ferraz) e (Lília Cabral). Helena ainda suspeita estar grávida de Carlos. Caio (Ângelo Paes Leme) e Joyce (Carla Marins) ficam juntos, criando a filha Alice, entre tapas e beijos.

(Ângelo Paes Leme) e (Carla Marins) ficam juntos, criando a filha Alice, entre tapas e beijos. Assunção (Nuno Leal Maia) e Valquíria (Cláudia Mauro) permanecem casados, com Valquíria apoiando o marido após ele ficar paraplégico.

(Nuno Leal Maia) e (Cláudia Mauro) permanecem casados, com Valquíria apoiando o marido após ele ficar paraplégico. Marta (Bia Nunnes) e Xavier (Ricardo Petráglia) seguem juntos, com Xavier ao lado de Marta no tratamento contra o câncer de mama.

(Bia Nunnes) e (Ricardo Petráglia) seguem juntos, com Xavier ao lado de Marta no tratamento contra o câncer de mama. Zuleika (Eva Wilma) e Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro) continuam vivendo juntos.

(Eva Wilma) e (Cláudio Corrêa e Castro) continuam vivendo juntos. Neusa (Mônica Carvalho) e Mendonça (Fernando Wellington) se casaram na reta final.

(Mônica Carvalho) e (Fernando Wellington) se casaram na reta final. Vandinha (Cláudia Lira) e Fabrício (Fábio Junqueira) terminam juntos.

(Cláudia Lira) e (Fábio Junqueira) terminam juntos. Daniel (José de Abreu) e Bianca (Maria Ribeiro) celebraram o casamento no último capítulo.

(José de Abreu) e (Maria Ribeiro) celebraram o casamento no último capítulo. Maristela (Cristina Mullins) e Gomide (Dennis Carvalho) se reaproximam, indicando a reconciliação.

(Cristina Mullins) e (Dennis Carvalho) se reaproximam, indicando a reconciliação. Marininha (Christine Fernandes) termina sozinha, mas aguarda Bruno nos Estados Unidos.

(Christine Fernandes) termina sozinha, mas aguarda Bruno nos Estados Unidos. Léo (Hugo Gross) segue com Lu (Anna de Aguiar), enquanto Mariana (Monique Curi) inicia romance com Renato (Marcelo Saback).

(Hugo Gross) segue com (Anna de Aguiar), enquanto (Monique Curi) inicia romance com (Marcelo Saback). Soninha (Flávia Alessandra) consegue finalmente se casar com Fábio (Guilherme Faro).

Com um final cheio de encontros, reconciliações e novos amores, a novela encerra sua reprise reafirmando a força das histórias de amor que marcaram gerações.

O post História de Amor: relembre os casais que ficam juntos no final da novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.