fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Web critica atitude do padre e roupa de José Leonardo em batizado: ‘Isso não existe’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/09/2025 às 10:48

Clique aqui e escute a matéria

Web critica atitude do padre e roupa de José Leonardo em batizado: ‘Isso não existe’
Web critica atitude do padre e roupa de José Leonardo em batizado: ‘Isso não existe’ - Instagram

O pequeno José Leonardo celebrou um ano de vida com festa e batizado em Goiânia. “Batizado José Leonardo”, escreveu Poliana Rocha ao mostrar o look especial no Instagram.

A cerimônia aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, conduzida pelo padre Marcos Rogério. “Que roupinha mais estranha, não é possível”, comentou uma pessoa sobre a roupa sofisticada do menino.

Veja também: Cantor Silva manda Virginia “se fo***” durante show em Brasília

Durante o batismo, o padre mergulhou a criança inteira na água. “Pensei que só molhava a cabeça! A criança sai toda molhada”, escreveu outro internauta, surpreso com o ato simbólico.

Os padrinhos foram Hebert Gomes e Monyque Isabella. “Super elegante. Poli, é uma verdadeira inspiração! Que família linda!”, elogiou um fã, destacando a produção de Poliana Rocha para a celebração especial.

O post Web critica atitude do padre e roupa de José Leonardo em batizado: ‘Isso não existe’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

João Guilherme exibe abdômen trincado em selfie e impressiona
Ana Castela

João Guilherme exibe abdômen trincado em selfie e impressiona
Virginia canta música sobre voltar com ex, na frente de Zé Felipe: "Saudade"
Celebridades

Virginia canta música sobre voltar com ex, na frente de Zé Felipe: "Saudade"

Compartilhe

Tags