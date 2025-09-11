Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Web critica atitude do padre e roupa de José Leonardo em batizado: ‘Isso não existe’ - Instagram

O pequeno José Leonardo celebrou um ano de vida com festa e batizado em Goiânia. “Batizado José Leonardo”, escreveu Poliana Rocha ao mostrar o look especial no Instagram.

A cerimônia aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, conduzida pelo padre Marcos Rogério. “Que roupinha mais estranha, não é possível”, comentou uma pessoa sobre a roupa sofisticada do menino.

Durante o batismo, o padre mergulhou a criança inteira na água. “Pensei que só molhava a cabeça! A criança sai toda molhada”, escreveu outro internauta, surpreso com o ato simbólico.

Os padrinhos foram Hebert Gomes e Monyque Isabella. “Super elegante. Poli, é uma verdadeira inspiração! Que família linda!”, elogiou um fã, destacando a produção de Poliana Rocha para a celebração especial.

