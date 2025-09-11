fechar
Tati Machado se emociona ao voltar ao trabalho após perder filho

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/09/2025 às 11:19
Após quatro meses afastada do Saia Justa, Tati Machado voltou ao programa e abriu o coração sobre a perda do filho Rael. “Toparia viver tudo de novo”, revelou emocionada.

A jornalista, que cobre férias de Ana Maria Braga no Mais Você, contou que o trabalho ajuda a lidar com a dor. “Estar de volta é uma forma de ocupar a minha cabeça”, explicou.

Durante a conversa, Tati Machado disse que enfrentou momentos muito difíceis. “Eu tenho uma marca pro resto da vida, e ela está cravada no meu coração”, desabafou.

Mesmo após tanto sofrimento, a comunicadora afirmou que não mudaria nada. “Se me avisassem do desfecho, eu faria tudo de novo, porque nunca faltou amor durante a gestação”, concluiu.

