Lipo nas costas e ‘plástica da barriga’: o segredo de Viih Tube para ficar ‘muito gostosa’, segundo Eliezer
Eliezer chamou atenção para a mudança no visual de Viih Tube, que passou por uma série de procedimentos estéticos recentemente. “Minha mulher tá muito gostosa para eu gastar tempo com qualquer coisa que não seja ela”, disse, ao justificar a ausência de postagens sobre a viagem às Ilhas Maurício.
Em junho, Viih Tube realizou cirurgias para hérnia umbilical e diástase, além de redução das mamas e lipoaspiração nas costas e braços. A influenciadora, mãe de Lua e Ravi, ainda optou por uma abdominoplastia para retirar excesso de pele na região abdominal.
“Fiz cirurgia, esperei dar uma semana para falar. Estava com hérnia, diástase e arrumei meu peito, fiz lipo e amei”, explicou Viih Tube. Ela também revelou ter diminuído o silicone dos seios de 320 ml para 250 ml.
Segundo Viih Tube, a decisão veio após o incômodo com dores e o peso das próteses. “Diminuí o meu peito. Estou superfeliz. Está bem pequenininho”, contou aos seguidores.
