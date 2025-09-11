Após bariátrica, Thais Carla diz que voltou a andar de bicicleta sem dor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quatro meses após a cirurgia bariátrica, Thais Carla, de 33 anos, compartilhou com os seguidores as transformações em sua saúde e estilo de vida. “A mudança que vocês veem por fora não é nada perto da revolução que aconteceu aqui dentro”, afirmou a bailarina.

Ela contou que recuperou o prazer de atividades simples, como andar de bicicleta e brincar com as filhas sem sentir dores ou limitações físicas. “Recuperei a liberdade de fazer coisas simples que eu tinha perdido”, explicou aos fãs.

Thais Carla ainda comentou sobre quem duvidou de seu processo. “Até eu mesma duvidei de mim no começo. Será que esse novo caminho vai dar certo?”, questionou a influenciadora.

Segundo ela, os resultados provam sua determinação. “Para o azar de quem duvidou, eu estou conseguindo. A obesidade vai além do número da balança. É sobre qualidade de vida”, disse.

