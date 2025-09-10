Mulher se pronuncia após ter foto de biquíni repostada por Yuri Lima, namorado de IZA
Clique aqui e escute a matéria
A influenciadora Adrielly usou as redes sociais para comentar a polêmica envolvendo Yuri Lima, namorado da cantora IZA. A confusão começou quando o jogador compartilhou, sem intenção aparente, uma foto dela de biquíni no Instagram.
“Vim aqui me pronunciar sobre tudo isso que tá acontecendo. Eu não conheço ele e não sei por que compartilhou minha foto”, explicou Adrielly, dizendo que a imagem era de 2024 e estava circulando por causa dos comentários envolvendo IZA.
Veja também: Marcos Pasquim detalha traição durante namoro com Suzana Pires: “Fiz merda”
Após a repercussão negativa, Yuri apagou a postagem. O caso trouxe de volta a polêmica de 2024, quando IZA terminou o namoro após mensagens comprometedoras entre o jogador e Kevelin Gomes.
Na época, IZA estava grávida de Nala. Mesmo após o escândalo, o casal se reconciliou antes do nascimento da filha, e Yuri hoje vive no Rio para ficar próximo da menina.
O post Mulher se pronuncia após ter foto de biquíni repostada por Yuri Lima, namorado de IZA foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.