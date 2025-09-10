Globo grava novela para celular estrelada por Jade Picon

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 10/09/2025 às 10:48
A Globo iniciou as gravações do piloto de uma novela vertical estrelada por Jade Picon e dirigida por Adriano Melo. Os capítulos terão até cinco minutos e serão exibidos no celular. O formato, fenômeno nas redes sociais, aposta em histórias curtas e cheias de ganchos para prender o público jovem.

Ainda não há confirmação da produção completa. O piloto, com três capítulos, servirá como teste. Se aprovado, poderá ser lançado no Globoplay, Gshow ou até em plataformas como TikTok e ReelShort. A proposta é criar conteúdos originais, pensados exclusivamente para o universo digital.

Além das novelas verticais, a emissora avalia a produção de doramas, com até 60 episódios de meia hora, escritos por Walcyr Carrasco. A ideia é diversificar os formatos e alcançar públicos diferentes.

Recentemente, a plataforma ReelShort lançou A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, que conquistou 200 milhões de visualizações. O sucesso reforça a aposta em narrativas rápidas, criadas para quem consome entretenimento diretamente no celular.

