Globo grava novela para celular estrelada por Jade Picon

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo iniciou as gravações do piloto de uma novela vertical estrelada por Jade Picon e dirigida por Adriano Melo. Os capítulos terão até cinco minutos e serão exibidos no celular. O formato, fenômeno nas redes sociais, aposta em histórias curtas e cheias de ganchos para prender o público jovem.

Ainda não há confirmação da produção completa. O piloto, com três capítulos, servirá como teste. Se aprovado, poderá ser lançado no Globoplay, Gshow ou até em plataformas como TikTok e ReelShort. A proposta é criar conteúdos originais, pensados exclusivamente para o universo digital.

Veja também: Usando biquínis estilosos, Jade Picon, Isabela Santoni e Bárbara Labres aproveitam dia de praia e esbanjam boa forma

Além das novelas verticais, a emissora avalia a produção de doramas, com até 60 episódios de meia hora, escritos por Walcyr Carrasco. A ideia é diversificar os formatos e alcançar públicos diferentes.

Recentemente, a plataforma ReelShort lançou A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, que conquistou 200 milhões de visualizações. O sucesso reforça a aposta em narrativas rápidas, criadas para quem consome entretenimento diretamente no celular.

O post Globo grava novela para celular estrelada por Jade Picon foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.