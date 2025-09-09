Raul Gil recebe alta e seguirá tratamento em casa após quadro de diverticulite

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, teve alta do Hospital Moriah, em São Paulo, nesta terça-feira (9), após passar alguns dias internado com diverticulite aguda. Durante a internação, ele apresentou melhora significativa das dores abdominais e redução dos sinais de inflamação e infecção.

O boletim do hospital informou que Raul Gil deixou a unidade por volta do meio-dia e continuará o tratamento com medicação em casa, sob acompanhamento da equipe do Dr. Sérgio Felizola.

O filho do apresentador, Raul Gil Júnior, esteve presente durante a internação e garantiu aos fãs que o pai está sendo bem cuidado.

Desde dezembro de 2024, Raul Gil está afastado da televisão, quando encerrou sua trajetória no SBT. Atualmente, ele e o filho se dedicam à produção de conteúdos para redes sociais, mantendo contato próximo com o público mesmo fora da programação televisiva.

