Estado de saúde de Raul Gil é atualizado após internação
Raul Gil, de 87 anos, permanece internado no Hospital Moriah, em São Paulo, conforme boletim médico desta sexta-feira (5). O apresentador sentiu fortes dores abdominais e mal-estar, sendo diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação.
De acordo com o comunicado, “o estado geral do paciente é estável e ele segue em tratamento medicamentoso”. A equipe médica reforçou que a condição exige acompanhamento rigoroso.
O boletim ainda informa que “o Sr. Raul Gil está sob os cuidados do Dr. Sérgio Felizola e sua equipe no Hospital Moriah”. O tratamento visa controlar a inflamação e a desidratação.
Segundo os médicos, “há previsão de alta para os próximos dias, caso o quadro continue evoluindo bem”. A família agradeceu as mensagens de apoio enviadas pelos fãs.
