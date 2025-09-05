Estado de saúde de Raul Gil é atualizado após internação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Raul Gil, de 87 anos, permanece internado no Hospital Moriah, em São Paulo, conforme boletim médico desta sexta-feira (5). O apresentador sentiu fortes dores abdominais e mal-estar, sendo diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação.

De acordo com o comunicado, “o estado geral do paciente é estável e ele segue em tratamento medicamentoso”. A equipe médica reforçou que a condição exige acompanhamento rigoroso.

O boletim ainda informa que “o Sr. Raul Gil está sob os cuidados do Dr. Sérgio Felizola e sua equipe no Hospital Moriah”. O tratamento visa controlar a inflamação e a desidratação.

Segundo os médicos, “há previsão de alta para os próximos dias, caso o quadro continue evoluindo bem”. A família agradeceu as mensagens de apoio enviadas pelos fãs.

