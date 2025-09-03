Apresentador Raul Gil é internado em hospital de São Paulo, diz colunista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aos 86 anos, Raul Gil foi levado a um hospital particular em São Paulo e passou por exames médicos; estado de saúde não foi detalhado.

O apresentador Raul Gil, de 86 anos, foi internado em um hospital particular localizado na região de Indianópolis, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (3).

Segundo informações divulgadas pelo Portal Léo Dias, ele teria dado entrada na unidade por meio do pronto-socorro e foi submetido a uma bateria de exames médicos.

Até o momento, não há detalhes oficiais sobre o estado de saúde do comunicador ou os motivos da internação. A família e a equipe do apresentador ainda não se pronunciaram publicamente sobre o caso.

Raul Gil é um dos nomes mais tradicionais da televisão brasileira, com mais de seis décadas de carreira, conhecido por comandar atrações de auditório que marcaram gerações.