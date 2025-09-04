Internado com fortes dores abdominais, Raul Gil realiza exames e tem diagnóstico divulgado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Raul Gil, de 87 anos, segue internado no Hospital Moriah, em São Paulo, após sentir fortes dores abdominais e mal-estar. Ele foi submetido a uma série de exames e, nesta quinta-feira (4), recebeu diagnóstico de abdome agudo inflamatório (AAI) causado por diverticulite aguda, além de desidratação.

Segundo boletim médico enviado por Raulzinho, filho do apresentador, Raul Gil está em estado estável, sob os cuidados do cardiologista Dr. Sérgio Felizola, e tem previsão de alta nos próximos dias.

“O apresentador Sr. Raul Gil encontra-se internado no Hospital Moriah desde o dia 03 de setembro, onde foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. Seu estado geral é estável, com previsão de alta nos próximos dias. O Sr. Raul Gil está sob os cuidados da equipe comandada pelo Dr. Sérgio Felizola, cardiologista”, diz boletim médico.

O abdome agudo inflamatório é uma dor súbita e intensa na região abdominal causada por inflamação ou infecção, e, no caso do apresentador, decorreu da diverticulite aguda, inflamação de pequenas bolsas na parede do intestino grosso.

A desidratação, por sua vez, ocorre pela perda excessiva de líquidos, frequentemente associada a febre, vômitos ou diarreia, embora o boletim não especifique os sintomas apresentados por Raul.

