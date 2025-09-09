Raul Gil recebe alta do hospital nesta terça-feira (9); veja detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba o que aconteceu com o apresentador e veja detalhes do estado de saúde atual de Raul Gil após seis dias de internação em São Paulo.

Na manhã desta terça-feira (9), o apresentador Raul Gil recebeu alta do Hospital Moriah, em São Paulo, após seis dias internado.

De acordo com as primeiras informações, compartilhadas pelo portal Terra, Raul seguirá com o tratamento em casa.

O que aconteceu com Raul Gil?

Ainda na última quarta-feira (3), o apresentador foi internado e diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação.

Esse quadro é provocado por conta de inflamações ou infecções de pequenas bolsas que se formam na parede do intestino. O último boletim médico apontou estabilidade no quadro do apresentador.

Em meio à notícia da internação, Raul Gil pode estar vivendo uma briga familiar. Nanci e Rau Gil Júnior, filhos do apresentador, seguem em uma briga que teve início há muitos anos.

Nas redes sociais, Nanci respondeu para um seguidor que não sabe o motivo de ter recebido uma notificação extrajudicial para uma suposta "retratatação ao pai".

Após a alta do apresentador, a irmã revelou que possui expectativas de uma resolução. "A hierarquia tem que ser respeitada. Os pais podem e devem colocar os filhos nos seus lugares e promover a harmonia e a irmandade", afirmou em um comentário na rede social.

No Instagram, Raul Gil Júnior compartilhou a notícia da alta com uma legenda de agradecimento.

"Domingo de boas notícias! Meu pai @raulgil3 está cada dia melhor, com previsão de alta em breve! Agradecemos a todos por seu carinho e oração. Deus é fiel".